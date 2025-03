Opinião | Laicidade, ética e políticas públicas

A implementação da Lei 10.639/03, que obriga o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, enfrenta resistência em municípios onde a administração é fortemente influenciada por lideranças evangélicas. Muitos gestores e secretários de educação alegam conflito com seus valores, restringindo ou distorcendo o conteúdo previsto na norma. A predominância de conselheiros ligados a igrejas nos conselhos de educação agrava essa situação, dificultando a adoção de materiais e metodologias alinhados à legislação. Esse enfraquecimento da laicidade compromete a liberdade de ensino, prejudicando a diversidade e a inclusão e afetando a construção de uma sociedade plural e democrática.Na saúde, a presença de gestores públicos influenciados por dogmas religiosos também tem gerado impactos negativos. No Brasil, o aborto é permitido em três situações: risco de vida para a gestante, anencefalia fetal e gravidez resultante de estupro (Art. 128, Código Penal Brasileiro). No entanto, em hospitais municipais geridos por administrações evangélicas, há relatos de obstrução ao acesso ao procedimento, mesmo nos casos previstos em lei*. Profissionais de saúde são pressionados a não atender pacientes que solicitam o aborto legal, criando um cenário de violação dos direitos reprodutivos das mulheres.

A composição dos conselhos municipais de saúde, muitas vezes dominados por representantes religiosos, influencia diretamente na definição de diretrizes para o atendimento, resultando na priorização de agendas conservadoras em detrimento da garantia de direitos fundamentais. A laicidade do Estado é essencial para assegurar que as políticas de saúde sejam baseadas em evidências científicas e nos direitos garantidos pela Constituição, e não na moralidade de grupos religiosos específicos.

A ética pública é comprometida quando agentes utilizam recursos municipais para favorecer interesses religiosos, como concessões de terrenos, financiamento de eventos religiosos ou priorização orçamentária para projetos ligados a igrejas. Práticas como nepotismo, vedadas pelo STF (Súmula Vinculante nº 13), tornam-se frequentes com a nomeação de pastores e familiares sem critérios técnicos em administrações sob forte influência evangélica. Esse enfraquecimento da laicidade desvia a gestão de princípios democráticos, gerando desigualdades no acesso a políticas públicas e beneficiando grupos específicos em detrimento do interesse coletivo.

A crescente presença de lideranças evangélicas nas administrações municipais exige atenção e regulação, especialmente para garantir que a laicidade do Estado seja respeitada e que as políticas públicas não sejam distorcidas por interesses religiosos. A predominância evangélica nos conselhos municipais de saúde e educação reforça a necessidade de mecanismos que assegurem a imparcialidade e a observância dos direitos constitucionais de toda a população brasileira.