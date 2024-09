Nessa segunda categoria deveria estar presente a atuação diplomática do nosso país. Antes reverenciado por outras nações, o Brasil havia construído até aqui um caminho seguro baseado no diálogo e na cooperação sem abrir mão de posições firmes e claras em defesa da democracia. O Brasil do Barão de Rio Branco, de Rui Barbosa, de Oswaldo Souza Aranha e mais recentemente de Sergio Vieira de Melo, é ainda hoje referência do melhor que a diplomacia internacional pode produzir. Uma voz respeitada e ouvida por todo o globo, benefício conquistado pelo tom equilibrado, conciliador e resolutivo em nossos posicionamentos.

Infelizmente, essa imagem sucumbe a uma rápida dilapidação de nossa credibilidade internacional, vítima da ginástica diplomática exercida pelo presidente Lula e seu chanceler Celso Amorim preocupados em justificar a todo custo, a permanência no poder de Nicolás Maduro, ainda que isso custe ao Brasil vexames em série, como as recentes e cada vez mais costumeiras agressões do próprio ditador. Maduro já criticou abertamente nossas leis e nosso sistema eleitoral ao questionar as urnas eletrônicas, ameaçou a integridade de nosso país ao subir o tom sobre nossa atuação diplomática e colocou em dúvida a soberania brasileira ao insinuar que uma nota oficial do governo brasileiro havia sido ditada pelo departamento de estado dos EUA.

Não se trata de uma questão retórica. A Venezuela deve ao Brasil cerca de 12 bilhões de reais. Muito além disso, o desastre de Maduro no poder tem custado aos brasileiros investimentos em saúde, educação, segurança e assistência social, só para citar algumas áreas. Exemplo prático vem do estado que eu represento no Senado: Roraima. Em números oficiais mais de meio milhão de venezuelanos já entraram no país fugindo da tirania bolivariana. Respeitando apenas os números oficiais, hoje mais de ¼ dos habitantes do estado são compostos de venezuelanos. Que fique claro: os cidadãos do país vizinho não são os vilões dessa situação. São vítimas. Mas, num estado de recursos escassos, cada atendimento proporcionado a um venezuelano ocupa o espaço que seria destinado a um brasileiro. O governo do estado de Roraima faz o que pode, mas não tem recursos nem a responsabilidade de arcar com esses custos. Apenas como ilustração do drama vivido em nosso estado, por dia entram em Roraima uma média de 400 venezuelanos. Esse é o número mensal de vagas de emprego que são criadas no estado. Estamos vivendo uma situação insustentável.

Tal qual Simão Bacamarte, personagem principal do clássico O Alienista de Machado de Assis, Maduro segue a passos largos como o louco que decide sobre a vida daqueles que o contrariam. Expulsa os cidadãos de seu próprio país, prende inocentes sem ter provas (entre eles crianças e adolescentes, como denunciado em veículos internacionais), persegue e ameaça adversários políticos e agora chega ao absurdo de mudar a data do Natal para 1º de outubro.