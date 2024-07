Não era agricultor, mas “uma vez de posse dessas propriedades, o espírito empreendedor com que Deus me dotou não me permitiu olhar impassível para os elementos de vida econômica, financeira e social que a lavoura encerra, o que, aliás, eu sempre encarei como a fonte de toda a riqueza pública do Brasil. No meio de minhas multíplices ocupações, jamais se afastou da minha mente a sorte da lavoura”. É o que consta de sua instigante autobiografia, na qual lamenta que seus afazeres não tenham permitido dar a devida atenção a esse assunto que deveria ser a maior prioridade nacional.

Assinala que a agricultura depende de quatro condições essenciais. Primeiro, vias de comunicação aperfeiçoadas. Quando se transplanta esse primeiro requisito para os dias atuais, vê-se que o mundo digital impõe a utilização das redes e que a tecnologia permite a substituição de vários trabalhadores, os quais já foram chamados “boias frias”, por celulares, tratores movidos a eletrônica e por uso de drones.

A segunda condição de Mauá era o trabalho. Os braços necessários para a produção em maior escala. Para conseguir a terceira condição: o capital. Hoje, a meta é fazer com que a juventude se interesse pela agricultura. O Brasil já é um grande produtor de grãos. Mas pode também ser o fornecedor de alimentos orgânicos, de espécies pouco exploradas e desconhecidas pelo mundo sofisticado dos gourmets. Pense-se em frutas amazônicas, do cerrado, o desenvolvimento de vegetais que o Velho continente não experimentou ainda e que pode vir a despertar o interesse da Ásia e do Japão. Um mercado sofisticado, no qual o nosso país ainda não navega com segurança e destreza.

A lavoura ainda pode cultivar plantas ornamentais e flores, plantas medicinais. Tudo isso requer uma juventude perita em botânica, em silvicultura, em jardinagem. Áreas que necessitam dessa geração que amplia seus horizontes e que não se satisfaz mais com empregos medíocres e desinteressantes. Quando a mocidade perceber que pode ganhar mais em atividades interessantes como o cultivo da terra, do que em atividades repetitivas, automáticas e robotizantes, o futuro da agricultura brasileira será outro. Melhor e mais auspicioso.