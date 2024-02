“O Centro Republicano Rio-Grandense, considerando que os republicanos brasileiros não devem ficar silenciosos ante as manifestações escandalosas que os poucos partidários da extinta monarquia estão promovendo, sob o pretexto de comemorar a morte do ex-Imperador, e considerando também que não podem eles ficar indiferentes ante a atitude que o Governo francês julgou dever assumir nesta conjuntura, resolveu tomar a iniciativa de convidar os seus correligionários para uma reunião, hoje, à uma hora da tarde, no Largo de São Francisco de Paula, oferecendo desde já à sua consideração o seguinte manifesto, que será depois assinado, por todos quantos o quiserem fazer, enviado para Paris e aí publicado em francês”.

Rodrigo Octávio foi um dos impulsionadores dessa revolta e o episódio é narrado em seu livro “Minhas memórias dos outros”. Anotou no manifesto: “Este protesto foi escrito por Teixeira Mendes e adotado pelo povo em grande “meeting” no largo de São Francisco de Paula, presidido pelo Coronel Solon, no dia 11 de dezembro, à uma hora da tarde. Foi subscrito por grande número de pessoas e transmitido para Paris pelo telégrafo, nesse mesmo dia, por subscrição popular”.

Não satisfeitos, os entusiastas do golpe de 15.11.1889 promoveram a retirada da estátua de Pedro I do Largo do Rocio. Junto com Lúcio de Mendonça, Raul Pompeia, Manoel Timóteo da Costa e João Ribeiro, Rodrigo Octávio enviou ao Congresso Nacional, em 5.5.1894, um pedido de substituição da estátua do autor do “grito do Ipiranga” por outra de Tiradentes.

O argumento dos pretendentes à “desomenagem” a Pedro I era contundente: “Mentira de bronze, falsa comemoração que, no momento em que foi erigida, não o foi sem os protestos do partido liberal, e de um grupo do partido imperialista, a república não pode tolerar a continuação dessa imerecida apoteose”.

A catilinária foi publicada na íntegra, na primeira página de “O País”, em 14.5.1894 e verberava contra Pedro I, a quem chamava de “fundador da monarquia e pretenso autor da independência do Brasil”. Pois “escusado é demonstrar-vos que o estrangeiro, glorificado por aquela estátua, não foi o autor de nossa independência política: ele a vendeu ao Brasil por preço certo e elevado - dois milhões de libras esterlinas, e mais o ônus de termos como imperadores os descendentes da casa de Bragança, quando é indubitável que o civismo de nossos avós teria em pouco tempo conquistado a nossa emancipação da metrópole e fundado nesta terra da América o governo adequado, que só sessenta e sete anos depois a Revolução veio implantar”.