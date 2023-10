Moreira Alves: lembro-me de suas notáveis aulas nas Arcadas

Recebo, com muito pesar, como cidadão e como seu ex-aluno e antigo colega! a triste notícia da morte do Ministro Moreira Alves!

Ministro aposentado do Supremo Moreira Alves Foto: Reprodução/STF

O Ministro Moreira Alves, além de sua brilhante carreira universitária como Professor de Direito e autor de obras fundamentais da literatura jurídica, foi, também, um dos maiores Magistrados do Supremo Tribunal Federal, Cujo marcante itinerário em nossa Suprema Corte ficará para sempre registrado em sua mais que centenária história!

Tive o grande privilégio de haver sido seu aluno em Direito Civil, em 1968, nas Arcadas (USP)!

Lembro-me de suas notáveis (e concorridas) aulas e das lições que ele, com a maestria de um brilhante Professor, transmitia com segurança, clareza e substância à minha Turma na Faculdade de Direito do Largo São Francisco!

Coube-me, ainda, a imensa honra de haver integrado o Supremo Tribunal Federal no período em que ele, o Ministro Moreira Alves, foi a grande figura, a figura dominante, verdadeiro “primus inter pares”, na Suprema Corte do Brasil!

Ministro aposentado do STF Celso de Mello Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF

Os grandes magistrados, como o Ministro Moreira Alves, nunca morrem, nunca partem e jamais se vão, pois permanecem na consciência e no respeito dos cidadãos a quem serviram com o exemplo de sua integridade pessoal, de sua notável competência intelectual e de sua atuação independente, construindo caminhos e iluminando, para sempre, a vida das presentes e futuras gerações com a grandeza do seu legado que moldou destinos e que enriqueceu o pensamento jurídico de nosso País!

*Celso de Mello, ministro aposentado e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Turma de 1969 das Arcadas/USP