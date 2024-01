MP do Ceará gasta R$ 16,4 milhões em bônus de Natal e procuradores tiram até R$ 157 mil em dezembro

Promotores e procuradores do Ministério Público do Ceará receberam até R$ 154 mil em dezembro. Foto: Divulgação/MP-CE

O Ministério Público do Ceará (MP-CE) desembolsou R$ 16,4 milhões com gratificações natalinas aos promotores e procuradores do Estado. O adicional foi pago em duas parcelas, em junho e dezembro de 2023.

A reportagem entrou em contato com a instituição, que ainda não se manifestou. O valor da gratificação oscilou de acordo com a remuneração do membro do MP. As parcelas chegaram a R$ 20,5 mil.

A Constituição limita o subsídio do funcionalismo público ao que ganha um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), o que hoje corresponde a R$ 41.650,92, mas a gratificação de Natal turbina os contracheques sem entrar no cálculo.

Outras verbas indenizatórias (como auxílios para transporte, alimentação, moradia e saúde) e vantagens eventuais (como 13º salário, reembolso por férias atrasadas e eventuais serviços extraordinários prestados) também são contados fora do teto, abrindo caminho para os chamados “supersalários”.

“Supersalários”

Todos os 453 promotores e procuradores do Ceará receberam subsídios acima do teto em dezembro. Os valores dos holerites estão disponíveis para consulta no Portal da Transparência do Ministério Público do Estado.

Continua após a publicidade

O maior contracheque, de R$ 157,6 mil, pertence ao procurador Marcos William Leite de Oliveira, lotado na 25ª Procuradoria de Justiça. Com os descontos, ele recebeu R$ 127,3 mil em dezembro.

Veja outros promotores e procuradores do Ceará que receberam mais de R$ 150 mil em dezembro:

COM A PALAVRA, O MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ

A reportagem do Estadão entrou contato com a assessoria de imprensa do MP, mas não teve retorno até a publicação da matéria. O espaço está aberto para manifestação.