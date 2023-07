‘Nada foi falado sobre o ministro Alexandre de Moraes’; Leia o depoimento de Bolsonaro à PF

Em depoimento à Polícia Federa nesta quarta, 12, o ex-presidente Jair Bolsonaro respondeu com evasivas os questionamentos que lhe foram feitos sobre suposta trama para derrubar o ministro do Supremo Tribunal Federal, em conluio com o senador Marcos do Val (Podemos-ES) e o ex-deputado Daniel Silveira. “Não foi levantado nenhum plano, nenhum ato preparatório, sequer de gravar o ministro Alexandre de Moraes”, afirmou Bolsonaro. “Nada foi falado sobre o ministro”, frisou.

O ex-chefe do Executivo confirmou ter se encontrado com Marcos do Val e Daniel Silveira no dia 8 de dezembro, no Palácio da Alvorada. Disse que que solicitou a reunião foi o ex-deputado condenado pelo STF e que, até então, nunca tinha se reunido pessoalmente com o senador.

Bolsonaro também lembrou que, após a reunião, recebeu um print encaminhado por Marcos do Val no WhatsApp. A foto registrava uma conversa entre o senador e Alexandre de Moraes. Nela, o parlamentar falava sobre suposta ‘movimentação’ de Daniel Silveira para derrubar o ministro do STF. Em resposta à imagem, Bolsonaro afirmou a Marcos do Val: ‘coisa de maluco’.

Leia a seguir a íntegra do depoimento de Bolsonaro à PF

