Importante também destacar que embora jurídico, judicial e justiça não sejam necessariamente a mesma coisa, é comum que sejam tratados como semelhantes, o que será adotado por facilidade de leitura.

O custo do sistema judicial no Brasil é um dos mais caros do mundo, considerando o custo per capita, o que já era constatado no trabalho de Mestrado que propiciou a obra A República dos Bacharéis no Século XX, ed. Lumen Juris. Alegar que a justiça é um valor social e não tem preço é uma retórica encantadora, mas em tempos de internet convence a poucos e que não sejam diretamente beneficiados.

A Justiça gratuita pode até ter critérios de falta de condições financeiras para se iniciar o processo judicial, mas precisa ser cobrada ao final do perdedor da demanda, o que não vem ocorrendo no Brasil, pois não se envia a certidão com as custas para o Estado cobrar.

Ao não se cobrar as despesas do perdedor da ação ao final, acaba sempre estimulando o demandismo e onerando quem ajuíza ação e tem que adiantar as despesas, caso o Autor não tenha também o benefício da justiça gratuita.