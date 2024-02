Sua vida desprovida de regras e de limites, desfrutada com extraordinária intensidade, possibilitou a Noel adquirir uma experiência multifacetada sob o aspecto humano e social.

Conheceu o homem, as suas misérias e grandezas, e espelhou em suas composições os vários segmentos sociais, do morro e do asfalto, das classes menos privilegias à alta sociedade, abrangendo todas as raças e todos os credos.

Colocou a nu as mazelas e as fraquezas de uma sociedade em plena mudança de valores e de costumes, que já apresentava os claros sinais de empobrecimento acelerado de uma parcela inculta e carente ao lado do enriquecimento de outra, esnobe e pseudoaristocrática. Esse segmento, sem apreço pela nossa cultura, adquiria hábitos importados da França e logo após dos Estados Unidos.

Noel verberou com uma hilária composição o mau costume, até hoje imperante, da utilização de palavras estrangeiras em substituição aos nossos vocábulos. Em “Não Tem Tradução” declara que “tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia, “é brasileiro já passou do português”.