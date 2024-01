Devo esclarecer que as minhas dificuldades musicais não se davam por falta de esforço e de empenho da minha mãe. Ela sempre foi uma entusiasta esperançosa de que o filho um dia despertasse para a música. Suas esperanças duraram até o dia em que me deu um pandeiro e eu mostrei-me inepto até para esse instrumento.

Voltando às letras das músicas. As brasileiras nos apresentam facetas vinculadas às nossas realidades do passado, do presente, das várias regiões do país, dos nossos hábitos, feitos históricos, personagens, cidades, locais específicos, carências, mazelas, política. Enfim, todas as nuances e características do homem brasileiro e da sua sociedade foram e são retratadas por letras que abordam uma grande diversidade de temas. Românticas, de exaltação nacional, hilariantes, de apologia ao trabalho ou à malandragem, cantando as belezas de uma cidade, de um bairro, do sertão, das favelas, uma diversidade que abrange a vida em sua integralidade.

Eu pretendo, em outros escritos, tecer comentários sobre músicas específicas. Começo hoje. Trata-se de uma canção de Dorival Caymmi, “João Valentão”. Traça o retrato de um briguento com perfil desafiador e experiência nos confrontos físicos, não possui preocupação com a vida e com o futuro. “Não presta atenção em nada” e “a todos intimida”, as proezas de João e o seu jeito de ser compõem a identidade da música.

No entanto, existe uma parte de puro lirismo, sobre os seus sonhos embalados pela beleza de sua terra. Há um momento, fim do dia “quando o sol vai quebrando lá pro fim do mundo” e obriga “João a sentar” em companhia da morena quando a “noite é de lua” e ele tem vontade de “contar mentira e de se espreguiçar”. A canção termina com a belíssima mensagem de que João “nunca precisa dormir para sonhar” porque “não há sonho mais lindo do que a sua terra não há”.