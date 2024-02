A melodia era primorosa, quer dos sambas, quer das marchas e de algumas que lembram valsas. Havia uma sintonia perfeita entre os acordes e os versos. Era fácil gravá-los e fixá-los na memória.

Assis Valente não possuía nenhum conhecimento teórico de música, era o puro dom que a natureza lhe dotou. Aliás ele possuía uma outra aptidão que lhe deu alguma notoriedade no respectivo meio : era um protético de excelente qualidade. Fazia dentaduras e próteses com o mesmo esmero que se dedicava às suas composições. Alguém disse que ele era um artista no desempenho dessas funções. Ademais, tinha grande habilidade para o desenho tendo, inclusive, sido premiado em concurso público.

Foi um fiel retratista do Rio de Janeiro de seu tempo, pelos anos de 1934. No entanto, não se limitou a musicar hábitos e costumes cariocas. Trouxe para as suas composições fatos da sua época que estavam no centro dos interesses sociais. Havia, por exemplo, uma grande apreensão com as notícias sobre uma grande catástrofe que poderia atingir a humanidade. Sensível a esse temor coletivo compôs a magnífica “E o Mundo Não se Acabou”. A crença no fim do mundo teria levado alguém a fazer coisas incomuns, como beijar a boca de quem não beijaria, gastar com antigos desafetos, para no fim concluir que o “mundo não se acabou”.

Várias de suas músicas denotam a sua verve humorística e irônica. “Recenseamento”; “Uva de Caminhão”, “Tem Francesa no Morro”, “Camisa Listrada”, “Maria Boa”, “Isso Não se Atura”, e outras. Enalteceu o samba e as coisas do povo simples como poucos compositores o fizeram. Trouxe para suas composições as festas brasileiras, especialmente a junina. “Olhando o Céu Todo Enfeitado” e “Cai Cai Balão “, nas quais já mostra uma tendência à melancolia.