Novo vê ‘censura a todo cidadão’ e pede ao STF volta do X: Kassio vai decidir

A legenda foi ao Supremo nesta segunda, 2, mesmo dia em que a Primeira Turma da Corte chancelou a decisão do ministro Alexandre de Moraes que tirou a rede social do ar. O colegiado destacou o fato de o X, do bilionário Elon Musk, ter descumprido reiteradamente decisões judiciais e não apontar um representante legal no País.

Ao requerer o restabelecimento do antigo Twitter no País, o Novo sustenta que as redes sociais têm “essencialidade” na vida cotidiana dos brasileiros e que a plataforma está sujeita somente “às hipóteses de responsabilização penal e cível em caso de abuso”.

Segundo o partido, a rede social “em si só não é destinatária de qualquer responsabilização”. “Apenas o usuário pode porventura sofrer alguma retaliação, desde que nunca seja direcionada a promover a censura de pensamento”.

O Novo vê violação ao princípio democrático, ao princípio da lisura das eleições, do direito fundamental à liberdade de expressão e opinião, da garantia fundamental do devido processo legal e do princípio da proporcionalidade.