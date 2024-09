Esse sentimento de disputa por territórios eleitorais, em que apenas minhas ideias têm espaço em detrimento das demais, tem sido fortalecido, tanto no cenário nacional quanto no local. Não estou dizendo que determinadas figuras políticas incentivam diretamente a prática do crime político, mas a forma como se comportam e instruem seus eleitores tem gerado uma polarização agressiva.

Esses candidatos, em sua maioria, desfrutam da admiração de um grupo de pessoas. O rito parece o mesmo e sua construção sempre acontece antes, durante e depois do período eleitoral, sendo seu desfecho devastador. Trata-se de candidatos que apostam na ignorância política do eleitor, corrompendo-o intelectual e economicamente.

Quando, então, a violência política deixará de ser o calcanhar de Aquiles da democracia brasileira?

Uma das soluções (acredito que seja a principal) é educar politicamente a sociedade, mesmo que os resultados pareçam difíceis de alcançar. Uma sociedade com conhecimento sobre o funcionamento das instituições, as regras do jogo, a participação política, o controle social e institucional, bem como as atribuições e funções dos funcionários eleitos, dificilmente será influenciada por discursos antidemocráticos.