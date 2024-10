Os grandes brasileiros da Colônia, do Império e até da República eram católicos. O Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, então capital, publicou uma carta de Joaquim Nabuco, endereçada a seu amigo o Barão de Jaceguai. Dizia o grande homem público: ‘Ninguém negará que o Brasil seja uma nação católica. Está aí aos olhos de todos pelo vasto interior, a massa incalculável de fé ainda primitiva e intacta, posto que adormecida e aparentemente extinta, e, no entanto, não puderam alguns raros positivistas apagar da fronte do Brasil o sinal do batismo, a legenda da Terra de Santa Cruz, banir dos quartéis, dos hospitais, dos navios de guerra, dos tribunais, das escolas, tudo que pudesse falar de Deus, e imprimir-lhe na bandeira o dístico sacerdotal da “religião do ateísmo”.

Mal sabia o grande Nabuco, voltariam os ateus e agnósticos a desprezar a origem cristã e católica deste país e propor a exclusão dos belíssimos crucifixos que sempre estiveram nos Tribunais do Júri, a recordar os jurados de que Justiça não significa perversão ou crueldade, mas há de ser feita de maneira a evitar erros jurídicos.

Ao comentar a mensagem de Joaquim Nabuco, o médico e escritor José Joaquim de Carvalho, fundador da Academia Paulista de Letras, observou que não compete aos Estados Modernos “criar nem destruir religiões. Se foi com o grande Constantino que se proclamou oficialmente a vitória de uma religião consagrada no culto ardente de muitos séculos; se, na crise da Reforma, operaram-se modificações teológicas, verdadeiramente impostas pelas exigências do temperamento de uma raça, ...a História não nos dá exemplo de povo algum fabricando ou destruindo uma religião qualquer”.

Ao Estado resta o dever de acatar as crenças e, para cimentar a fraternidade da população, cumpre-lhe respeitar e amparar as tradições religiosas. A mudança das Instituições políticas, o abandono da religião Católica Apostólica Romana como a crença única oficial do Estado brasileiro, não impediu que o catolicismo progredisse.