O texto original foi elaborado em 2022 por uma Comissão de Juristas renomados no estudo da regulação de novas tecnologias, apresentado em 2023 pelo Senador Rodrigo Pacheco e aprimorado pelo Senador Eduardo Gomes, Relator na Comissão Temporária.

Com essa proximidade, as big techs, gigantes estrangeiras de tecnologia, cerram suas fileiras em ataques contra o texto, tentando manter o mercado brasileiro livre de limites para sua atuação. Uma das táticas para atacar a proposta está sendo a busca de aliados no setor privado e até mesmo a sociedade civil para caracterizar o processo de construção da estrutura legal como sendo não participativo.

Cabe destacar que os interesses das gigantes de tecnologia muitas vezes não são alinhados com os interesses do setor privado brasileiro, isso porque elas possuem os algoritmos mais avançados do mundo e um volume absurdo de capacidade financeira, e uma das estratégias comerciais é a venda do acesso para empresas de outros países. Assim, há uma quase relação de consumo com falta de equilíbrio na relação econômica, já que elas ditam os termos que deverão ser aceitos pelos empreendedores brasileiros. Não é raro, para quem atua no segmento, encontrar minutas de contratos em que uma big tech fornece o acesso à algoritmos para treinamento com base de dados redigidos em inglês, com a escolha de jurisdição para a discussão dos termos contratuais nos Estados Unidos e com cláusulas que podem acabar por prejudicar o negócio do empresário brasileiro à longo prazo, tal como a possibilidade de transferências dos dados para terceiros sem a especificação destes.

O Senado Federal laborou com acerto, promovendo transparência e principalmente ampla participação da sociedade, sendo que em 2023 e 2024 foram realizadas dezenas de audiências públicas contanto com a participação de associações representantes de todos os setores da economia, da academia e do terceiro setor. Cabe destacar a participação, inclusive, de Time’i Awaete, representante do Instituto Janeraka em nome de comunidades indígenas, no dia 25/10/2023, que expressou a preocupação com a extração de matéria-prima na Amazônia para a cadeia de produção de dispositivos de tecnologia, o que resultou em inserções para proteção do meio ambiente.