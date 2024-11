Opinião | O equilíbrio como caminho para a ordem e a democracia

Independentemente das paixões políticas, notei que ambos estavam interessados em melhorar a qualidade de vida das pessoas impactadas pelas políticas da Ordem. E queriam fazer mais com menos recursos, alcançar eficiência e resultados práticos.

Identifiquei, portanto, que o radicalismo é frequentemente utilizado como uma ferramenta de simplificação excessiva de questões complexas, com o objetivo de mobilizar determinados grupos. Essa simplificação, no entanto, pode distorcer a realidade e limitar a compreensão dos problemas. Em contrapartida, a advocacia, no dia a dia, demonstra um pensamento mais equilibrado e humano, buscando pontes e diálogos construtivos. Ou seja, o ser humano, por natureza, busca pontos de conexão e ocorre que o pensamento em bloco é artificial e reducionista.

Não foi sem razão que, em quase todas as Seccionais da OAB no país, a situação venceu as eleições, assim como no Distrito Federal. Entendo que a advocacia escolheu o equilíbrio técnico e a postura moderada da Ordem para lidar com um momento político e social profundamente conturbado. Escolheu, majoritariamente, quem sabe dialogar, porque é o que permite construir pontes entre diferentes perspectivas, encontrar soluções consensuais e fortalecer a democracia.

Recordo que no período posterior à pandemia, fui reconduzido à presidência da OAB/DF com uma marca importante de digitalização da casa. Contudo, em minha opinião, a maior tecnologia que implantamos e que deixaremos como legado foi a institucionalização do diálogo para 100% das disputas. Minha experiência à frente da Seccional permite afirmar que um movimento mais amplo na sociedade brasileira, com a busca de soluções equilibradas e consensuais tem tudo para ganhar cada vez mais força, visando a superação do estado de crise em que nos encontramos.