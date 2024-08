O momento é único pelo modelo de privatização adotado, pelas cifras envolvidas e porque, daqui em diante, os estados e municípios enfrentarão o desafio de atrair investimentos privados e conciliá-los em áreas rentáveis e, equanimemente, naquelas em que os investimentos precisarão ser subsidiados. É a metáfora do filé e do osso, que faz do País um território desigual no fornecimento de água potável e tratamento do esgoto.

No caso de São Paulo, uma das promessas é a antecipação das metas de universalização do acesso ao serviço de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto para 2029. Para que a mencionada antecipação ocorra nos municípios de atuação da Sabesp, far-se-á necessária a realização de investimentos vultosos pela companhia, calculados na ordem de R$ 69 bilhões, que somente será factível com a entrada do capital privado.

Com a entrada do capital privado na companhia, o estado de São Paulo terá em breve a equação da universalização resolvida. Vale lembrar que, em que pese as concessões de saneamento serem de titularidade dos municípios, é na abordagem regional que está a chave para o êxito do saneamento no Brasil.

O modelo de negócio adotado em São Paulo para antecipar metas de atendimento é um bom exemplo, pois dependeu da adesão de todos os municípios atendidos pela prestadora de serviços, divididos em 7 Unidades Regionais dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (URAEs), que dadas as suas peculiaridades foram segregadas em regiões para tornar a prestação dos serviços equilibrada econômico-financeiramente e viabilizar a expansão e melhoria dos sistemas de água e esgoto.