Sua visão de Brasil era extremada e intransigente. Considerava Floriano o protótipo do herói de que a nação necessitava. Pode-se hoje dizer que o desaparecimento de seu líder precipitou sua opção predeterminada ao suicídio. Sua exaltação crescia, a despeito da morte do condutor intelectual de seu rumo.

Por ocasião do recolhimento ao sarcófago os despojos de Floriano Peixoto, em 29 de agosto de 1895, Raul Pompeia discursou: “A hora é de esforço e de dissabores. A paz, a paz é impossível antes que se desmonte o eixo da dissolução, antes que seja dominada a capital, antes que a conspiração central se desiluda com o seu comércio cosmopolita, disposta a nivelar os mais sérios interesses nacionais com o plano das imediatas vantagens mercantis; enquanto se não converterem os negadores da Pátria e os portugueses do ocidente, que se arvoraram em mentores do rumo político; enquanto se não transformarem as propagandas jornalísticas, em cujo anonimato hostil se vai descobrir a perícia do enredo lusitano; enquanto não forem vencidas tais adversidades, como as conteve a energia assombrosa do Marechal Floriano”.

Não se desconhecia, à época, o fundamentalismo nativista de Raul Pompeia. Sobre isso chegou a escrever Araripe Júnior: “Raul Pompeia entende que a nossa evolução política tem sido muito morosa e que as vitórias do nacionalismo em parte obscuras e um tanto abstratas, não nos premuniram ainda da ascendência estrangeira. O espírito colonial, a cada derrota, muda de acampamento, mascarando as suas operações e, no fim, é sempre ele que recolhe os despojos e pelas finanças mantém em estado de sítio as consciências. Raul Pompeia classifica esse fato como uma enfermidade social e dá-lhe, por último, um nome que a confunde, na última face, com o próprio sebastianismo”.

Nativismo, florianismo, sebastianismo, os “ismos” se repetem e se transmutam, mas estão presentes em todas as épocas, às quais se adaptam. Ainda hoje, no mundo cada vez menor e mais frágil, existem os que propõem a edificação de “muros morais”, para isolar cada nação, como se houvera a mínima possibilidade de salvação isolada de uma partícula do planeta.

Os riscos que a humanidade corre não se submetem às tolas convenções humanas de fronteiras, etnias, credos e opções políticas e econômicas. Estamos todos, inelutavelmente, na mesma nau. Ora sem comando e rumo ao caos.