No Brasil, contudo, adotou-se um sistema misto: criou-se um Fundo Eleitoral com uma verdadeira fábula de recursos públicos e, ao mesmo tempo, permitiu-se que o financiamento privado continuasse pelas pessoas físicas.

Apenas a velhinha de Taubaté ainda acredita que não há doações de empresas para candidatos nas eleições. As empresas, de fato, continuam a contribuir, mas agora o fazem de maneira indireta – basta que se distribua bônus ao diretor ou dividendos ao proprietário, que, por sua vez, repassam esses valores para os candidatos de sua preferência. Essa tática, antes comum apenas em instituições financeiras, parece hoje amplamente utilizada em diversos setores. Desde a decisão do STF, em 2016, que proibiu exclusivamente as doações de pessoas jurídicas, o efeito colateral foi a diminuição da transparência sobre quem realmente financia as campanhas eleitorais, tornando o rastreamento dessas contribuições ainda mais difícil.

“Pelo menos, com essa fábula de dinheiro do Fundo Eleitoral, a corrupção deve ter acabado”, diria a velhinha de Taubaté. Infelizmente, ela está enganada novamente para infelicidade da ética na política. O problema não é tão óbvio e, por isso, escapa da percepção inicial.

Uma das críticas principais ao Fundo Eleitoral tem sido direcionada ao seu montante. De fato, os bilhões são um acinte, especialmente num momento em que austeridade fiscal se faz mais do que necessária. Todavia, do ponto de vista ético, esse não é o problema principal: é a sua falta de controle.