Reconhece ele, em “Minhas Memórias dos Outros”, que seu livro “saiu incandescente de jacobinismo”. O que foi exacerbado pelo prólogo do arrebatado Raul Pompeia, ardoroso líder do sentimento nativista.

Para a época, a publicação teve extraordinário êxito. Servia para exacerbar os ânimos já exaltados, pois adotava sempre o ponto de vista mais extremado e intransigente. A crítica dedicou boas páginas à obra. Araripe Júnior observou o esforço de emancipação nas diversas atividades brasileiras e afirmou que “um dos sintomas mais visíveis desse esforço pela vida, encontra-se na renascença do nativismo, que tomou forma em um livro de intuitos puramente republicanos. Esse livro intitula-se “Festas Nacionais” e foi redigido por um moço ardente, que ocupa lugar conspícuo no Ministério Público Federal. Órgão da Justiça e advogado nos auditórios desta capital, o Dr. Rodrigo Octávio não se sentiu embaraçado pela severidade das funções que exerce e entregou-se à feitura do livro com o entusiasmo rubro de um republicano exaltado”.

O livro chegou a Portugal e Oliveira Martins, então no apogeu de seu prestígio e, lamentavelmente, às vésperas de sua morte, foi generoso na avaliação de “Festas Nacionais”: “Com vivíssima alegria escrevo estas linhas, pois nada mais de consolador para um português, do que ver robustecer-se e crescer pujante e forte, livre e consciente de si, um povo que tem, sequer ao menos na língua, o atestado da sua filiação nesta família do extremo ocidente europeu”.

Elogiou o autor Rodrigo Octávio, “tão sóbrio e discreto” e também o responsável pelo prólogo, o romancista Raul Pompeia, “tão vivo e apaixonado”.