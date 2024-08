A título de comparação, Alexis de Tocqueville, ao analisar os costumes e práticas eleitorais dos americanos no século XIX, ressaltou a organização dos serviços públicos locais através do modo como os funcionários públicos se portavam e eram vistos pela população local. De acordo com o aristocrata francês, “os funcionários públicos, nos Estados Unidos, permanecem confundidos no meio da multidão dos cidadãos; não têm nem palácios, nem guardas, nem uniformes aparatosos. Essa simplicidade dos governantes não é produto apenas de uma feição particular do espírito americano, mas dos princípios fundamentais da sociedade” (2014, p. 238).

Ao voltarmos para as nossas práticas e costumes, percebemos por meio da pesquisa realizada pelo INAC a forma como a corrupção possui um sentido inverso àquele percebido por Tocqueville dois séculos atrás. Ao serem entrevistados a questionários estruturados em notas de 1 a 7, onde o grau máximo corresponde a uma aceitação maior de alguma prática corrupta, os brasileiros enquanto sociedade toleram os atos personalistas de corrupção como, por exemplo, o pagamento de propina para se livrar de uma multa de trânsito.

O distanciamento do poder público em relação a uma população ainda marginalizada de seus direitos e deveres produz uma permissividade nos eixos extremos da relação entre cidadão e instituições republicanas, seja na relação com a polícia, seja na conjuntura eleitoral, quando há uma maior aproximação entre o político e seu eleitor. O cotidiano da república, quando o cidadão participa, atua, presta contas e convive com seus funcionários públicos, permanece muito debilitado em nosso imaginário social. Prova disso é que cada vez mais novas lideranças ascendem ao teatro político criticando o funcionalismo público.

Surge a partir desse novo cenário uma nova forma de dependência política que não se coaduna com a cultura republicana clássica, pois cria uma espécie de messianismo empreendedor, quando o empresário se confunde com o político e trata o sistema como uma relação de vencedores e vencidos, algo que também não contribui para a dimensão do público enquanto cidadania social, política e cívica.

