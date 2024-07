Todavia, reservar castigo a quem se imolou por sua terra não é exclusividade tupiniquim. Ao reler a dantesca vida de Dante Alighieri, confirma-se a prática de se remunerar com o mal o bem que alguém fez.

É Giovanni Papini quem nos reconstitui o que Firenze fez com um de seus mais ilustres filhos: “O prêmio por tudo o que Dante fizera, desde 1295, em benefício da pátria, foi-lhe dado de conformidade com o estilo das democracias tirânicas: o exílio, o saque das casas, o confisco dos bens, a condenação à morte. Quiseram ou tentaram aniquilá-lo. Tiraram-lhe a vista da pátria – que é a metade da vida para um homem de coração – foi separado da família, reduzido à pobreza e à mendicidade, coisas estas, que, para uma alma nobre, são muito parecidas com a morte. Foi coberto de infâmia o seu nome como o de um trapaceiro, de um falsário, de um ladrão e de um demoníaco. E, finalmente, tentaram tirar-lhe a vida. Dante devia ser, em todos os sentidos, eliminado. Quando a um homem tirais a terra natal, a esposa, os filhos, os meios para sustentar a vida, a honra e a fama – que mais lhe fica? Um espírito revolto dentro de uma carne fraca”.

Revoltosos ficamos nós, que admiramos o poeta que legou à História, enquanto houver quem se emocione com sua leitura, o monumento chamado “A Divina Comédia”. Em Firenze, a peregrinação à casa em que nasceu é constante e intensa. Mas para os concidadãos de seu tempo, ele era alguém que participara como elemento menor, da estrutura de governo da comuna. “Nenhuma auréola, nesse tempo, cercava a sua cabeça desgrenhada de proscrito”, acrescenta Papini. E observa que, naqueles tempos cruéis, todo partido que se apoderava do governo de uma cidade, que empolgava o poder, se via obrigado a expulsar ou aniquilar os que lembrassem o partido contrário. Algo que desapareceu na política brasileira de hoje. Os bons elementos são absorvidos, como se não tivessem coloração política. Os projetos merecem continuação. Aquele que substitui quem deixou o governo faz questão de enaltecer a gestão passada... Como as coisas pequenas, as verdadeiras misérias humanas, permanecem através das épocas! De que material foi feito o animal racional? Teria o Criador manipulado terra contaminada?

Contudo, permaneçamos no relato que suscitou esta reflexão: o que fizera Dante? Ao menos formalmente, integrara um governo que se excedera. Não se podia culpá-lo de peculato. Mas teria sido razoável exigir dele se opusesse ao desgoverno e às atrocidades dos governantes? Integrar, como personagem pouco significativo, uma gestão, propiciar-lhe-ia opor-se aos excessos cometidos?