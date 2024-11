‘O presidente tem que decidir e assinar esta m...’; ouça diálogos do general do golpe com aliados

Preso na terça-feira, 19, na Operação Contragolpe – investigação sobre o plano de assassinato do presidente Lula, de seu vice Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) -, Mário Fernandes é apontado pela Polícia Federal como um radical. O teor de suas conversas indicam esse perfil.

As defesas indiciados no inquérito do golpe tem sinalizado que só vão se manifestar em detalhes após analisarem a íntegra do relatório de 884 páginas que levou aos enquadramentos por golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Em oitiva em fevereiro, Fernandes disse que contribuiria com as investigações, mas só após ter acesso à íntegra do inquérito. Ao Estadão, um dos interlocutores do general, o coronel Roberto Criscuoli negou participação no plano para assassinar o presidente Lula em 2022.