Entrevista com Ives Gandra Martins Professor emérito da Faculdade de Direito do Mackenzie Prestes a completar 89 anos, neste próximo dia 12, o advogado Ives Gandra Martins, professor emérito da Faculdade de Direito do Mackenzie, vislumbra um 2024 mergulhado em ceticismos e desconfianças. Especialmente quando espreita tendências do Supremo Tribunal Federal, que ele qualifica cada vez mais ‘politizado’. “Receio que o Supremo continue invadindo a competência legislativa do Congresso, gerando tensão nas relações com o Parlamento”, prevê. Não agrada ao lendário jurista de tantas jornadas e embates, por exemplo, o fato de que ministros estão chegando à Corte pelo critério ‘amigo do presidente da República’. Ele está se referindo a Flávio Dino, o mais recente indicado, que assume dia 24 - por enquanto, Dino ainda exerce a função de ministro da Justiça e Segurança Pública de Lula, de quem é muito próximo. Indagado sobre sua expectativa com o desempenho do novo ministro em cadeira tão distinta do Judiciário, Ives revela incredulidade. “Espero que prevaleça o magistrado e não o político, mas também tenho receio que não.” Em entrevista ao Estadão, Ives Gandra Martins discorre sobre o Supremo dos dias atuais e aponta para um caminho que reprova. “O STF tem invadido a competência legislativa, tanto do Congresso como do Executivo.” Se diz contra a fixação de mandato dos ministros, como sugerido por parlamentares insatisfeitos com o que chamam de ‘intromissão’ do Poder vizinho em questões inerentes ao Legislativo, mas tem sugestão a dar. “Não sou favorável a mandatos, pois traria maior instabilidade, mas gostaria que os ministros não fossem escolhidos com o livre arbítrio de um homem só, e sim de uma lista de 18 nomes indicados 6 pelo Conselho Federal da OAB, 6 pelo Ministério Público (3 Estadual e 3 Federal) e 6 pelos Tribunais Superiores (2 STF, 2 STJ e 2 TST).”

Publicidade

Entre uma e outra emenda à conduta da Corte maior, o professor carrega uma certeza: 8 de janeiro não foi golpe de Estado. “Sem armas e sem as Forças Armadas seria impossível um golpe”, avalia.

Aos seus olhos, a marcha daquela turba sobre a praça dos poderes ‘foi uma baderna semelhante ao que o PT e MST fizeram na Câmara dos Deputados na Presidência de Michel Temer, com destruição de suas dependências e com punições próprias de uma baderna e não de um golpe’.

LEIA A ENTREVISTA DE IVES GANDRA AO ESTADÃO

Qual a expectativa do sr para 2024 com relação ao Supremo Tribunal Federal?

Tenho a esperança de que o STF volte a ser o guardião da Constituição, conforme definido no artigo 102 da Constituição Federal de 1988, como à época dos ministros Moreira Alves, Oscar Corrêa, Sydney Sanches ou Cordeiro Guerra, pois qualidade técnica e ética, todos possuem. Sem invadir a competência do Legislativo, nos termos do artigo 49 inciso XI ou 103, §2º da Lei Suprema. Tenho, todavia, receio que continue invadindo a competência legislativa do Congresso e gerando tensão nas relações com o Parlamento.

O sr. prevê mudança importante na condução dos julgamentos da Corte com a chegada do ministro Flávio Dino?

O ministro Dino foi juiz federal concursado. Como participei de duas bancas examinadoras de juiz federal em São Paulo (1º e 11º concursos do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região) sei da dificuldade para ser magistrado. Cada concurso durou um ano. Exigíamos o máximo dos candidatos, alguns milhares. Espero que prevaleça o magistrado e não o político, mas também tenho receio que não.

Publicidade

Confia que Flávio Dino terá uma atuação independente ou será um ministro alinhado ao governo Lula e a pautas de interesse do Palácio do Planalto?

Lula espera que seja alinhado com o Palácio, pois disse que teria um ministro comunista e político. Minha esperança é que sabendo da importância de ser ministro e já tendo sido magistrado, é que se curve às exigências do direito e não da política, mas tenho receio do contrário.

Professor Ives Gandra Martins Foto: Vivi Zanata/Estadão

Ele deve se dar por impedido nesses casos?

Deveria, mas a decisão será sempre dele.

PUBLICIDADE Qual a sua recomendação para que Dino exerça um papel eminentemente de magistrado? Que siga o exemplo daqueles que fizeram a história da Suprema Corte. Talvez, o ministro Moreira Alves seja o melhor modelo. Quando saíamos em congressos jurídicos, onde sempre se negava a falar ou responder sobre questões submetidas ao Tribunal, à rua ou para jantar, todos olhavam com admiração e diziam ‘lá está um ministro do Supremo’. É algo que já não acontece com os ministros da Corte. Tenho também o receio que não siga. Atribui-se um acentuado protagonismo ao Supremo, nos últimos meses, especialmente. Qual a sua avaliação? Concordo. Ao adotarem, os magistrados, as correntes próprias das Cortes Constitucionais de sistemas parlamentares de governo, que não chegam a ser parte efetiva do Poder Judiciário, como da ‘jurisprudência constitucional’, ‘consequencialismo’ ou ‘neoconstitucionalismo’, tem invadido a competência legislativa, tanto do Congresso como do Executivo. “Data máxima vênia”, não foi isto que os Constituintes desejaram para o STF, colocando no Poder Legislativo a faculdade de zelar por sua competência normativa perante o Judiciário. Considero que, ao assim agirem, descumprem a Constituição deixando de ser só guardiões para serem legisladores suplementares, quando não, primários. Senadores e deputados têm feito severas críticas à Corte e defendem, inclusive, fixação de mandato para seus ministros. O sr. concorda? Por quê? Não sou favorável a mandatos, pois traria maior instabilidade, mas gostaria que os ministros não fossem escolhidos com o livre arbítrio de um homem só, mas sim de uma lista de 18 nomes indicados 6 pelo Conselho Federal da OAB, 6 pelo Ministério Público (3 Estadual e 3 Federal) e 6 pelos Tribunais Superiores (2 STF, 2 STJ e 2 TST).

Outros reputam necessária uma mudança na forma de composição e escolha de ministros do STF. Alegam que as indicações obedecem critérios políticos e recaem sobre amigos do presidente da República. Qual a sua sugestão?

De acordo que a escolha, nos últimos tempos, tem sido de amigos do presidente da República. À minha sugestão acrescento que dos 18 nomes indicados, 8 seriam magistrados e 3 com alternância de indicação do Ministério Público e da Advocacia.

Publicidade

Ives Gandra da Silva Martins Foto: Divulgação

Reconhece que o STF se tornou alvo de ataques porque sufocou o 8 de Janeiro?

8 de janeiro não foi golpe de Estado porque sem armas e sem as Forças Armadas seria impossível um golpe. Basta dizer que um punhado de soldados, sem um tiro, prendeu mais de 1.700 manifestantes. Foi uma baderna semelhante ao que o PT e MST fizeram na Câmara dos Deputados na Presidência de Michel Temer, com destruição de suas dependências e com punições próprias de uma baderna e não de um golpe. A insistência do STF de que teria sido um golpe fracassado não resiste aos fatos, sendo um dos motivos de desgaste da imagem da Corte perante a opinião pública.

Como vê a atuação do Supremo nesse episódio?