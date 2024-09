Não se considera a vergonha que mutila a alma de mulheres vítimas destes crimes horrendos, em que são humilhadas numa sociedade machista em que os espaços de poder para homens e mulheres são desiguais (há apenas 18% de senadoras e de deputadas federais no Congresso e 12% de prefeitas em todo país, mesmo sendo 56% da população), em que os salários para as mesmas funções e com as mesmas competências são desiguais entre homens e mulheres.

Soma-se a isto o inaceitável uso das ferramentas institucionais do próprio organismo para promover a própria defesa do imputado, como fez Silvio Almeida. Ele pessoalmente deveria se defender e jamais usar o espaço público oficial da pasta para tal finalidade, o que representa conduta profundamente violadora de princípios éticos da Administração Pública, sendo certo que a nova ministra já determinou a imediata retirada de tais conteúdos do ar.

A invasão não autorizada ao corpo da mulher, ainda que sem violência ou ameaça é crime de extrema gravidade, especialmente quando o ato se dá no contexto do uso abusivo do poder, evidenciando prática espúria de ato de corrupção, que merece exemplar punição, sendo inaceitável e inadmissível a impunidade destas situações, que acaba sendo geradora de mais criminalidade, da perda de credibilidade das instituições e progressivo enfraquecimento da democracia.