‘Olho azul’, influente na ANP, avisava donos de postos sobre blitz, diz PF

Um suposto empresário é apontado como influente na Agência Nacional do Petróleo (ANP), autarquia vinculada ao Ministério de Minas e Energia, para conseguir informações privilegiadas e avisar donos de postos de combustíveis sobre fiscalizações da agência, da Polícia Civil e do Procon, afirma investigação da Polícia Federal.

PUBLICIDADE Trata-se de Marcos Estefano Perini, conhecido entre supostos criminosos como “Olho Azul”, “Marquinhos” ou “Alemão”. A ANP informou que colabora com as investigações e que dois servidores terceirizados foram afastados de seus funções na capital paulista. O Estadão busca contato com a defesa dos demais investigados. O espaço está aberto para manifestação. De acordo com a investigação, Olho Azul recebia informações de motoristas da ANP e, por isso, pagava propina para eles. Agentes da PF conseguiram juntar no inquérito repasses no valor de R$ 700 para cada um dos motoristas. “Nas mensagens constantes do celular de Sergio Dias da Silva, Marcos Estefano Perini (Olho Azul) transmite informações sobre fiscalizações da ANP para Serginho e, em alguns casos, explica que recebe essas informações dos motoristas da ANP, mencionando expressamente pagamentos de propina para os motoristas Gilmar Novais Pinheiro e Valmor Ernandes de Almeida”, diz trecho do documento.

Investigado demonstrou ter informações privilegiadas sobre blitz em postos, aponta PF Foto: Reprodução / PF

Em trecho da investigação da PF, há citação de que Antonio da Costa Rodrigues, conhecido como Toninho, apontado pela PF como um dos líderes na hierarquia da organização criminosa, teria enviado ao subordinado Antonio Carlos da Lomba um documento de fiscalização realizado pela ANP.

No documento, havia detalhes de irregularidades nos testes fiscalizatórios realizados no Auto Posto Via Bresser Ltda no dia 13 de março de 2023. No conversa, Toninho demonstra irritação com funcionários por permitirem ação de fiscais da ANP. “Para resolver vai ficar uma fortuna”, teria dito Toninho para Lomba.

De acordo com a investigação, no mesmo dia, Olho Azul envia o mesmo documento para Lomba, que pede ajuda. “O poder de Marcos Stefano Perini é tamanho dentro dos procedimentos fiscalizatórios e autuações da ANP que, em 31 de março de 2023, ele já havia conseguido o levantamento da interdição imposta ao posto de combustível da organização criminosa”, diz trecho da investigação da PF.

PF diz que 'Olho Azul' repassava propina para motoristas por informações privilegiadas da ANP Foto: Reprodução / PF

A PF desconfia que Olho Azul contou com ajuda de dois servidores da ANP para conseguir retirar a interdição do posto supostamente envolvido com crime de adulteração de combustíveis. Depois de conseguir o que o suposto grupo criminoso precisava, Rodrigues comemorou a eficiência de Olho Azul na ANP. Rodrigues teria dito na mensagem que “Marquinhos (Olho Azul) ajudou bem”. Lomba então responde que “sim, com certeza”.

Toninho que, segundo a PF, é Antonio da Costa Rodrigues, demonstra irritação com funcionários que permitiram fiscalização da ANP Foto: Reprodução / PF

COM A PALAVRA, OS INVESTIGADOS

A reportagem do Estadão busca contato com a defesa dos investigados. O espaço está aberto (pepita.ortega@estadao.com; heitor.mazzoco@estadao.com)