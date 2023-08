O deputado estadual Requião Filho (PT-PR). Foto: Assembleia Legislativa do Paraná

O deputado estadual do Paraná Requião Filho (PT) anunciou nas redes sociais nesta quinta-feira, 24, que estava pensando em ‘abrir um OnlyFans’ - uma conta na plataforma que se tornou conhecida pela nudez explícita.

A possibilidade gerou burburinho entre os seguidores do parlamentar, mas não só em razão dos motivos que o levaram a ‘pensar’ em aderir à plataforma.

No vídeo, o filho do ex-governador Roberto Requião diz que cogita ‘abrir um OnlyFans’ para ‘poder falar da política do Paraná com os adjetivos necessários’. “Para expressar a real indignação da zona que está isso aqui”, anunciou.

Em comentários no Twitter, o deputado recebeu apoio de seus seguidores, mas não apenas da maneira pretendida. “Não brinque com isso, deputado”, alertaram. “Abre sim deputado, vamos amar”, escreveu outro. “Eu assinaria na mesma hora. Homão lindo.”

Em seu terceiro mandato, o deputado é conhecido por fazer as ‘brincadeiras’ nas redes para chamar atenção a questões em pauta na Assembleia Legistativa. À reportagem do Estadão, ele frisou que política ‘é um assunto que não precisa ser chato’.

Continua após a publicidade

“O pessoal me chama de galã. Eu não acho. Mas se eles querem usar isso, vamos lá. Sou pai de dois filhos, vou fazer 44 anos, sou muito bem casado. Quem está achando que dá pra brincar com isso, tá valendo”, indicou.

Requião Filho diz usar a ‘biscoitagem’ como ‘isca’ para atrair a população para discussões. No caso do vídeo sobre o ‘OnlyFans’, ele afirmou que a ideia que quis passar é a de que, na plataforma, poderia falar uns ‘palavrões necessários’ para discutir a política no Estado. “Às vezes dá vontade de explodir”, desabafa.

Como temas que o incomodam atualmente em seu reduto político ele citou a privatização da Companhia Paranaense de Energia (Copel), oficializada em comunicado enviado ao mercado neste mês, e os ‘bolsominions na Assembleia que querer homenagear’ o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O parlamentar diz ‘rolar de rir’ com os comentários que o vídeo recebeu. Em sua avaliação, as brincadeiras são ‘um jeito de comunicar com as redes, apresentar uma linguagem mais leve, mais coloquial’. “Deixa a chatice da política para o plenário”, ressaltou.

Requião Filho, petista, diz que ‘o grande erro da esquerda é o de, com o elitismo intelectual, acabar não conversando mais’ com a população. “Busco quebrar essa barreira, uso isso para falar com as pessoas”, apontou.

Segundo ele, o ponto de partida para as anedotas nas redes foi uma postagem da página de memes Gina Indelicada, feita em 2016, quando ele concorreu à Prefeitura de Curitiba, pelo MDB.

Após uma tirada sobre o número do então emedebista, o deputado viu o poder dos trocadilhos nas redes. Requião Filho concorria ao pleito no rescaldo do impeachment da ex-presidente Dilma Roussef e considera que a postagem o ‘ajudou a vencer uma rejeição que havia por causa do momento político’.

Continua após a publicidade

O filho do ex-governador Roberto Requião afirmou que, na ocasião, viu um ‘nicho a se investir’. “Tenho preguiça das pessoas que se levam muito a sério.”

“Meu trabalho é muito sério. Sou meio brigão na política. Cobro, denuncio, uso ironia e sarcasmo nos discurso na Assembleia. Quando jogo brincadeira nas redes, fica leve, é bom”, acredita.