A crítica, portanto, exige um conhecimento prévio do funcionamento dos órgãos de perícia criminal e do ordenamento jurídico que orienta o trabalho de todos os envolvidos em uma investigação criminal. O Código de Processo Penal (CPP) define a dinâmica da perícia criminal, estabelecendo que a análise pericial é solicitada pela autoridade policial – o delegado de polícia. O mesmo código determina que cabe à autoridade policial a preservação do local do crime. Conforme o artigo 169 e o inciso I do artigo 6º do CPP, a autoridade policial deve garantir o isolamento da área para que a cena seja mantida o mais próximo possível de sua condição original até a chegada dos peritos criminais.

A Nota Técnica do GENI/UFF apontou a falta de isolamento e preservação adequados, o que prejudica a coleta de provas e impede a análise precisa dos fatos. Atribuir à perícia criminal a responsabilidade por eventuais falhas na investigação, quando a preservação do local do crime é inadequada, é ignorar o preceito legal que atribui essa função à autoridade policial.

Sobre croquis e “amarração” de vestígios

A Nota Técnica sugere a obrigatoriedade da inclusão de croquis no laudo pericial, contrariando o próprio CPP. O artigo 158-B define que a elaboração de croquis é opcional, sendo a descrição detalhada dos vestígios no laudo, acompanhada de fotografias e/ou filmagens, suficiente para a compreensão da cena. O artigo 169 confirma essa regra ao apontar que os peritos criminais “poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos”.