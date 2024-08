É fácil constatar, no momento em que informações e dados estão cada vez mais disponíveis, que os idosos são os mais atingidos por esses fenômenos. Embora o Brasil não seja o modelo no respeito aos mais velhos, existem organizações do Terceiro Setor que se interessam por essa faixa crescente. Sim, o nosso país não é mais o “Brasil da juventude”. Jovens ajuizados não têm procriado exatamente como se ordenava no aforismo “crescei e multiplicai-vos”. A população da Terra já é mais do que suficiente. Os que meditam sobre qual o futuro a legar para a sua prole, ou não iniciam outra dinastia, ou se limitam a um só filho.

Mas os idosos já estão aí. Passaram por vicissitudes, angústias e sofrimentos. E são as vítimas preferenciais das intempéries climáticas. Principalmente os mais carentes, que não têm por si um acompanhamento médico suficiente para administrar as sequelas da idade.

Estresse térmico mata. Causa abortos espontâneos, agora em mulheres jovens, porque férteis. Situações especiais, como o passar dos anos ou a gravidez, causam redução da capacidade fisiológica para suportar temperaturas elevadas.

Se as mudanças climáticas se tornam mais frequentes e mais intensas, tanto o Poder Público, assim como a sociedade civil, precisam cuidar de mais ações de adaptação. Falava-se, até há pouco, em mitigação ou atenuação dos efeitos das mutações. Pois refrear a ação dos fenômenos está além da capacidade humana. Porém isto já não é mais suficiente. É urgente pensar em abrigos para acolher aqueles que não têm moradia condigna. Abrigos climatizados, onde haja água abundante para dessedentar, para higiene, condições de redução do calor para propiciar sobrevida. Tudo vai necessitar de energia. Daí outra urgência: a transição energética.

Muito além disso, é também necessário prosseguir na arborização, na construção de “jardins de chuva”, na ampliação de áreas cobertas de vegetação, pois só assim se conseguirá oferecer temperatura condizente com as fragilidades do corpo humano. Principalmente quando esses corpos já estão também cansados, sofridos pelo correr dos anos, acometidos daquelas companhias com as quais os velhos têm de se acostumar: as dores, os desconfortos, a perda de agilidade, a fraqueza, o desalento, o cansaço.