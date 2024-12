Opinião | Os nefastos efeitos do autoritarismo

Fora noticiado, recentemente, que a Coréia do Sul está sob o jugo de um golpe militar liderado pela oposição parlamentar ao Presidente Yoon Suk-yeol somado ao fato de sua impopularidade crescente naquele país. As forças militares aderiram à tomada do poder de alguns protagonistas do movimento que se inspirou, primordialmente, nos riscos do comunismo ser instaurado e toda a vida social daquela população ser drasticamente modificada a exemplo do país vizinho comunista, a Coréia do Norte.

Causa perplexidade o pavor do comunismo ali propagado porque, apesar das intempéries parlamentares na arena política em dissenso com Yoon Suk-yeol, não se vislumbra, até então, qualquer ameaça ao regime político da Coréia do Sul, muito menos a implantação do comunismo, tanto quanto se multiplica.

Fake news que a mídia e setores de influência significativa, aliados ao prévio acordo de golpe, arquitetaram para viabilizar a adesão da sociedade? Ainda não se conhece... Entretanto, é possível afirmar que esse cenário não é nada desconhecido na América Latina, muito menos em terras brasileiras.