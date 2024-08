É fundamental que o Estado mantenha uma postura proativa na defesa dos direitos dos consumidores, investindo em mecanismos de fiscalização e punição das empresas que não cumprem a legislação. Além disso, é preciso garantir que a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) tenha autonomia e recursos suficientes para exercer suas funções de forma eficiente.

O Projeto de Lei 1.829/2019 representa um retrocesso na proteção dos direitos dos consumidores no setor aéreo. Ao reduzir as indenizações, limitar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e adotar a Convenção de Montreal, o projeto fragiliza os passageiros e incentiva as companhias aéreas a priorizarem seus lucros em detrimento da qualidade dos serviços prestados. É fundamental que a sociedade civil, os parlamentares e as autoridades de defesa do consumidor se mobilizem para impedir a aprovação dessa legislação em sua forma atual, garantindo assim que os direitos dos passageiros sejam preservados e que o setor aéreo continue a se desenvolver de forma sustentável e responsável.