Pastor do PL fica com vaga de Deltan na Câmara, decide TRE do Paraná

Itamar Paim, pastor que fica com vaga de Deltan Dallagnol na Câmara

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) concluiu que a vaga do deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Podemos) vai ficar com o pastor Itamar Paim (PL).

Ele teve 47 mil votos, mas foi ‘puxado’ pelo coeficiente eleitoral do partido. O pastor evangélico já aparece como eleito no site da Justiça Eleitoral.

Dallagnol foi o deputado mais votado no Paraná, com 344.917 votos. Em pronunciamento na tarde desta quarta-feira, 17, o ex-procurador afirmou que a soberania popular e o poder do voto foram ‘anulados’ pela decisão que mandou cassar o seu mandato. “Isso frauda e mina a nossa democracia”, disse.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entendeu que Dallagnol se desligou do Ministério Público Federal com quase um ano de antecedência da eleição, antevendo que os procedimentos disciplinares a que respondia poderiam colocar em risco sua futura candidatura. Os ministros concluíram que houve uma tentativa de ‘burlar’ a Lei da Ficha Limpa e anularam o registro de candidatura. Com a decisão, o ex-procurador também fica inelegível por oito anos.

O TSE determinou que os votos de Dallagnol fossem incorporados ao Podemos, mas nenhum outro candidato do partido no Paraná ultrapassou a chamada cláusula de desempenho - mínimo de 10% do quociente eleitoral no respectivo Estado.

Quem é Itamar Paim?

Nascido em Paranaguá, no litoral do Paraná, o pastor evangélico lançou candidatura pelo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e se apresenta como um ‘defensor da vida e da família’. Ele tem 16 anos e esta será sua estreia na Câmara dos Deputados.