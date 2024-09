Afinal, no modelo de PEC da (IN)segurança pública defendido pelo setor federal, na prática, os Estados ficarão com as despesas, como é atualmente, mas se for caso que pode dar certo, ou mídia, a União assumiria ou “coordenaria”, afinal nem tem estrutura de pessoal para atuar de forma difusa. Basta comparar o número de policiais federais, os quais são poucos e em cidades maiores, em comparação com as polícias estaduais.

O tema acende os alertas quando a pretensão advém de grupos que trabalharam para implantar as audiências de custódia, com um custo agregado enorme em razão de plantões, transportes (audiências físicas), e ainda alegando redução de presos (e não redução de crimes). E que ainda estão atrasando as datas de audiências de instrução e aumentando as prescrições, pois precisam ser adiadas para gerar vaga para se fazer as audiências de custódia com foco em saber se o preso foi bem tratado na prisão.

Além disso, foi a área federal que impôs a criação do juiz de Garantias, o que será mais uma instância horizontal, e ainda mais prescrições, pois não previu a lei suspensão ou interrupção da prescrição nesta fase. Logo, como já temos um alto índice de prescrições, este índice será superado e gerando ainda mais impunidade. https://www.gazetadopovo.com.br/republica/juiz-de-garantias-pode-levar-a-prescricoes-apontam-criticos/

Temos apenas 600 mil presos no Brasil nos presídios, pois outros 250 mil estão em prisão domiciliar (prisão fake News), mas estes setores ideológicos insistem em tratar como se estivem nos presídios. Temos mais de 7 (sete) milhões de processos criminais ativos e apenas 600 mil presos, mas estes setores ideológicos que se apropriaram de órgãos jurídicos alegam que temos excesso de presos, em vez de excesso de processos ou excesso de crimes.