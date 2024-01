PF mira quadrilha que criou 268 CPFs para fraudar R$ 13 milhões em benefícios de idosos

Operação ‘Melhor Idade’ investiga desvios no Benefício de Prestação Continuada ao Idoso. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Polícia Federal abriu na manhã desta terça-feira, 23, uma ofensiva para investigar fraudes de R$ 13 milhões no recebimento do Benefício de Prestação Continuada ao Idoso, que garante um salário mínimo para a população com mais de 65 anos e de baixa renda (com renda familiar igual ou inferior a 1/4 do salário-mínimo).