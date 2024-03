PF põe urgência em perícia de novas provas do caso Marielle e não indicia os Brazão; entenda

O relatório final da investigação, com 479 páginas, já resultou no indiciamento formal de quatro investigados. O mais implicado é o ex-chefe da Polícia Civil do Rio Rivaldo Barbosa, que é tido pela PF como ‘autor intelectual’ do crime, junto com os irmãos Brazão. Os três negam qualquer envolvimento com o caso.

Confira os crimes imputados pela PF na Murder Inc:

O ex-chefe da Polícia Civil do Rio Rivaldo Barbosa: pelos homicídios qualificados de Marielle (por motivo torpe e com emboscada) e Anderson (por motivo torpe, com emboscada e para garantir a impunidade de outro crime), além da tentativa de assassinato da assessora Fernanda Gonçalves Chaves - com penas máximas de 30 anos; por chefiar organização criminosa, com concurso de funcionário público - pena máxima de oito anos; e embaraço de investigação sobre organização criminosa - pena máxima de oito anos

O chefe da Delegacia de Homicidios do Rio Ginilton Lages: por participação em organização criminosa, com concurso de funcionário público - pena máxima de oito anos; e embaraço de investigação sobre organização criminosa - pena máxima de oito anos;

O comissário de Polícia Civil Marco Antônio de Barros Pinto, o Marquinho DH: por participação em organização criminosa, com concurso de funcionário público - pena máxima de oito anos; e embaraço de investigação sobre organização criminosa - pena máxima de oito anos;

A advogada Érika Andrade de Almeira Araújo (esposa de Rivalo): por participação em organização criminosa, com concurso de funcionário público - pena máxima de oito anos; e embaraço de investigação sobre organização criminosa - pena máxima de oito anos;

O indiciamento é considerado a primeira informação formal sobre crimes já apurados. O Ministério Público ainda vai avaliar se as provas do inquérito corroboram as imputações. Depois, pode ser oferecida uma eventual denúncia. Somente após o trâmite da ação penal chega-se à condenação ou à absolvição.