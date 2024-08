PF prende belga em Viracopos com 3,5 quilos de cocaína na bagagem

Cocaína estava escondida na bagagem despachada Foto: PF/Divulgação

A Polícia Federal prendeu na tarde desta quinta, 29, no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), um passageiro belga com 3,5 quilos de cocaína escondidos na bagagem despachada. O homem, de 44 anos, pretendia embarcar com destino a Orly, na França.

A droga foi localizada durante fiscalização de rotina da PF no terminal de passageiros do aeroporto no âmbito da Operação Portão Oito.

Droga foi localizada durante fiscalização de rotina da PF Foto: PF/Divulgação

A pena prevista para o crime de tráfico de drogas (internacional) pode chegar a 25 anos de prisão. Desde o início do ano, a Operação Portão Oito, que vai se estender até 31 de dezembro, já levou à prisão de 35 pessoas - 19 homens e 16 mulheres - e na apreensão de 217 quilos de drogas. Durante o ano de 2023, a Operação Sentinela resultou em 51 flagrantes, com 55 presos e o confisco 261 quilos de drogas, inclusive 148 quilos de skunk (maconha).