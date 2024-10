No entanto, é importante destacar que, dentro dessa luta por equidade de gênero, existe um desafio ainda maior: a sub-representação das mulheres negras e indígenas, pois enfrentam uma dupla barreira – o racismo e o sexismo – que as exclui dos espaços de poder. A interseccionalidade, conceito popularizado pela acadêmica Kimberlé Crenshaw, é uma lente essencial para compreender os desafios enfrentados por mulheres negras e indígenas no Brasil.

A participação feminina nas Câmaras Municipais brasileiras ainda está longe de ser equilibrada em relação à masculina, mas alguns avanços podem ser notados, especialmente em cidades menores. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a concentração de mulheres que foram eleitas para as Câmaras Municipais é proporcionalmente maior em pequenos municípios. Esse fenômeno sugere que a presença feminina é mais forte em localidades onde as disputas políticas são menos competitivas e há mais proximidade com os eleitores. Nesta eleição, as mulheres correspondem a 34% das candidaturas, fazendo o recorte racial 48% são mulheres negras e 0,26% são mulheres indígenas.

Porém, em grandes cidades, a sub-representação das mulheres ainda é um obstáculo a ser enfrentado. As barreiras culturais, econômicas e políticas muitas vezes dificultam a ascensão de mulheres ao poder. Para modificar esse cenário, é fundamental que se intensifiquem políticas afirmativas e a promoção da igualdade de gênero, tanto nas candidaturas quanto no exercício do mandato.

Este é o chamado: como ter uma transformação real na política se continuamos votando nos mesmos perfis?