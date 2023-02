Por qual Juízo devem tramitar as investigações sobre o ex-presidente Bolsonaro?

Jair Bolsonaro. Foto: GABRIELA BILÓ/ESTADÃO

Vários procedimentos investigatórios instaurados para apurar eventuais crimes cometidos pelo ex-presidente Bolsonaro foram remetidos pela Ministra Carmen Lúcia para o juízo competente de primeiro grau.

Tal fato causou estardalhaço na imprensa e nas redes sociais, mas sem nenhuma razão para isso. A Ministra simplesmente fez cumprir o que determina a Constituição Federal e o Código de Processo Penal.

O que deveria causar espanto é justamente o contrário, isto é, tramitar no Supremo Tribunal Federal investigação ou processo em que figure como investigado ou acusado aquele que não possui prerrogativa de foro, por violar o princípio do juiz natural, existente para que não seja instituído tribunal de exceção, que é aquele criado especialmente para julgar alguém ou alguma situação específica, vedado em nosso sistema constitucional por força do artigo 5º, incisos XXXVII e LIII, da Carta Magna.

O princípio do juiz natural também foi instituído para preservar a imparcialidade do magistrado, que será aquele a quem o feito for distribuído de acordo com as regras legais de competência. Com isso, proíbe-se que os procedimentos ou processos sejam dirigidos a um ou outro magistrado, o que poderia importar direcionamento da decisão a fim de favorecer alguém em especial.

Somente em situações previstas em lei é possível àquele que não possui prerrogativa de foro ser processado conjuntamente no mesmo tribunal com outra pessoa que a detém. Isso ocorrerá quando os crimes são conexos e a prova de um puder influir na do outro (conexão instrumental probatória) e para que se evitem decisões conflitantes. Nestes casos, cabe ao tribunal decidir pela tramitação conjunta ou pelo desmembramento dos feitos com cada um dos envolvidos sendo investigado e processado no juízo competente.

A prerrogativa de foro é prevista na Carta Magna e nas Constituições Estaduais e sua "mens legis" é a proteção do cargo e, indiretamente, da pessoa que o ocupa, em razão da relevância das funções exercidas, para que possa bem desempenhá-las livre de pressões externas e internas. Assim, como a prerrogativa é do cargo e não da pessoa, não pode ser renunciada.

Em 25.08.1999, o Supremo Tribunal Federal, julgando questão de ordem, decidiu cancelar a Súmula 394 (Informativo STF 159, Brasília, 23 a 27 de agosto de 1999). Dizia a súmula: "Cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício".

Com o cancelamento da Súmula 394, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os inquéritos e processos que apuram infrações penais, cometidas por ex-ocupantes de cargos que detinham prerrogativa de foro, passarão a tramitar de acordo com a regra geral de competência.

Quanto ao mesmo tema, o Supremo Tribunal Federal julgou ser inconstitucional os §§ 1º e 2º do art. 84 do Código de Processo Penal. O § 1º desse dispositivo dispunha que o ocupante de cargo público que cometesse crime relativo ao exercício de atos administrativos continuaria com a prerrogativa de foro mesmo depois de cessado o exercício da função pública [1].

A decisão do STF é lógica e sensata. Como a prerrogativa é do cargo e não da pessoa que o ocupa, ao deixá-lo não mais se justifica sua proteção.

Com efeito, praticado crime por alguém que ocupava cargo que lhe garantia prerrogativa de foro, deixado o cargo por qualquer motivo, essa pessoa passará a ser investigada e julgada perante o juízo competente da comarca onde o fato ocorreu, que deverá tramitar de acordo com a regra geral de competência.

Resumindo, como o ex-presidente Bolsonaro não foi reeleito e nem assumiu outro cargo que lhe garanta prerrogativa de foro, as investigações e eventuais processos devem tramitar perante o juízo de primeiro grau competente, como para todas as demais pessoas. Mesmo que assuma outro cargo eletivo posteriormente, como os fatos anteriores não possuem relação causal com o novo mandato, o processo ou procedimento investigatório continuarão a ser de competência do juízo de primeiro grau, não podendo a competência passar a ser do STF ou de outro Tribunal por falta de correlação com as atuais funções exercidas.

[1] Previa o art. 84, § 1º do Código de Processo Penal que a competência especial por prerrogativa de função, relativa a atos administrativos do agente, prevaleceria, ainda que o inquérito ou a ação penal tivessem sido iniciados após a cessação do exercício da função pública. De acordo com essa norma, se o ocupante de cargo público com prerrogativa de foro fosse acusado de ter cometido crime relacionado ao exercício de suas funções administrativas, continuaria com a prerrogativa de foro para esse caso, mesmo após cessado o exercício da função pública. Já o art. 84, § 2º, do Código de Processo Penal dispunha que a ação de improbidade administrativa, de que trata a Lei 8.429/1992, seria proposta perante o tribunal competente para processar e julgar criminalmente o funcionário ou autoridade na hipótese de prerrogativa de foro em razão do exercício de função pública, devendo ser observado o disposto no § 1º do mesmo artigo, ou seja, permaneceria a prerrogativa de foro para esse caso mesmo após o término do exercício da função pública. Todavia, os §§ 1º e 2º do art. 84 do Código de Processo Penal foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal por 7 votos a 3 (ADI 2797, j. 15.09.2005, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, pleno, m.v.). Decidiu a maioria dos Ministros que a competência do Supremo Tribunal Federal e dos demais Tribunais é de direito estrito e decorre da Constituição Federal e das respectivas Constituições dos Estados (no caso de Tribunais de Justiça) e se restringe aos casos nelas enumerados. A Constituição Federal não prevê a prorrogação da competência dos Tribunais após o término do exercício da função pública e nem engloba a prerrogativa de foro no caso de ação civil por improbidade administrativa. Com efeito, não pode o Código de Processo Penal, que é lei ordinária, sobrepor-se à Constituição Federal e modificar a competência dos Tribunais nela regulada, que é matéria de cunho eminentemente constitucional.

