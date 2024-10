Presidente do TRE de SP diz que Marçal pode ser cassado antes do 2º turno se fraude ficar provada

“Havendo irregularidade, qualquer candidato pode ser cassado entre o primeiro e o segundo turno, depois do segundo turno e depois do diploma. Vai depender do tipo de ação, das provas produzidas. Pode ocorrer a qualquer momento. Quem desrespeita a legislação, tem punição. Ela pode demorar, mas ela chega”, afirmou em pronunciamento a jornalistas nesta tarde ao ser questionado sobre o caso.

O presidente do TRE não quis comentar detalhes do episódio, nem antecipar uma posição, já que deve participar do julgamento do caso em breve.

“Eu não posso avaliar porque não sei o que vai acontecer. Eu não sei nem se o laudo é falso ou se não é. Isso já está judicializado. Existe inquérito policial instaurado, existem medidas judiciais tomadas pelo juiz de garantias. Nós vamos apurar. Como qualquer cidadão nesse País, se cometeu um crime, vai responder por isso.”

A Polícia Civil de São Paulo concluiu que o laudo foi fraudado. Peritos analisaram a assinatura do médico José Roberto de Souza e apontaram a falsificação.