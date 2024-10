Primeira Turma do STF confirma decisão de Fux e mantém vice-reitora da USP no cargo

A professora é alvo de uma ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP), que pede sua exoneração. O MP alega que ela não pode exercer a função porque já se aposentou compulsoriamente aos 75 anos.

O julgamento ocorreu no plenário virtual do STF. Nessa modalidade, os ministros incluem os votos no sistema online, sem debate presencial ou por videoconferência.

A decisão é provisória e vale até o julgamento definitivo da reclamação apresentada pela vice-reitora ao STF. Nesse meio tempo, o processo de improbidade ficará suspensa. A ação tramita na 13.ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo. O mandato de Maria Arminda termina em 2026.

Em seu voto, o ministro Luiz Fux, relator do processo, argumentou que não é “razoável” manter a tramitação do processo “diante da possibilidade de decisão judicial que venha a afastá-la do cargo para o qual fora legitimamente eleita e nomeada”. Ele também alertou que “o transcurso do tempo poderá causar graves danos à imagem” da vice-reitora.