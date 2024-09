Promotoria diz que vereador Dunga tem ligação com PCC na ‘esquina maluca’ de Araçatuba

Em uma conversa, Felipe citou Arlindo, que estaria dando apoio ao irmão de Paulo Aguilar, que é um dos alvos da Operação ‘Ligações Perigosas’ sob suspeita de “envolvimento direto” com o PCC e o tráfico de drogas.

Seu irmão, o “Lê” ou “Jogador”, é integrante do PCC e um dos líderes do tráfico na ‘Esquina Maluca’, sustenta a Promotoria. Seu grupo rivaliza com os traficantes do ‘Paredão’, controlados por outra família.

Segundo o MP, Aguilar é associado ao irmão e outros traficantes da ‘Esquina Maluca’. A Promotoria cita uma ‘guerra’ entre as duas quadrilhas, envolvendo tentativas de homicídio e um “ciclo de vingança” que gerou uma onda de mortes na cidade e na região.

Os promotores do Gaeco dão ênfase a uma ligação interceptada no dia 12 de julho, quando Aguilar relata uma tentativa de homicídio ligada à guerra pelo controle do tráfico de drogas no bairro São José. Segundo a Promotoria, o diálogo “demonstra que os principais criminosos do local atuaram de forma ativa na campanha de Dunga, que possui plena ciência da atividade criminosa de Paulo Aguilar e de seu irmão”.