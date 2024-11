Promotoria vê 'ligações ocultas' na Câmara de São Luís e faz operação contra rachadinha de vereador

O Estadão fez contato com a assessoria do vereador, mas não obteve resposta até o fechamento da reportagem.

A operação mobiliza promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Maranhão e se estende ao município de Imperatriz. A autorização para busca e apreensão foi expedida pela Vara Especial Colegiada dos Crimes Organizados do Termo Judiciário de São Luís.

Segundo a Promotoria, a partir de dados contidos em procedimento investigatório instaurado no Gaeco, “verificou-se uma organização criminosa liderada pelo vereador da Câmara Municipal de São Luís, Joaquim Umbelino Ribeiro Júnior, para prática de ‘rachadinha’”.

As investigações apontam que os envolvidos no esquema são familiares do vereador, incluindo a mulher, cunhados e sogro, este residente no Distrito Federal, diz a Promotoria.