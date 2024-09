Não obstante, esta mesma Primeira Turma, em maio de 2023 e com composição praticamente idêntica, manifestou entendimento oposto. Ainda que a matéria central do REsp nº 1.999.532/RJ fosse a prescrição intercorrente, nesta oportunidade concluiu-se que “o desembaraço registra a conclusão da conferência alfandegária e, por conseguinte, atesta o adimplemento das obrigações tributárias relativas à operação de exportação, constituindo elemento essencial ao posterior translado das mercadorias ao exterior pelo transportador”.

Esta declaração, taxativamente expressa no acórdão, implica o reconhecimento do STJ de que o despacho aduaneiro – quando há fiscalização – fixa critério jurídico nos termos do art. 146 do CTN e, assim, tem caráter homologatório.

A propósito, a despeito de precedentes mais recentes do STJ afirmarem (sem muito debate, frise-se) que o preenchimento da DI, a partir de 2002, passou a representar lançamento por homologação e que, portanto, não há falar-se em lançamento do Fisco, é fato que o entendimento pacificado anterior do mesmo STJ era pela total impossibilidade de revisão aduaneira quando houvesse erro de direito das autoridades (um enorme número de decisões nesse sentido foi proferido ao longo do tempo, com base inclusive na Súmula nº 227 do extinto TFR).

Portanto, é de se questionar se faz sentido o CARF sumular entendimento que tem, historicamente, gerado entendimento diverso no STJ.