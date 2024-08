PF monta regras para vetar atividade política e blindar comando de interferências do Planalto

O texto, que consolida um conjunto de regras de organização e funcionamento interno, estabelece critérios para o preenchimento de cargos e aposentadorias, define direitos e atribuições dos agentes, escrivães e delegados, entre outros pontos, já foi submetido à análise das associações de classe.

Uma das principais mudanças é a previsão de um mandato de três anos para o exercício do cargo de diretor-geral, prorrogável por mais um. Apenas delegados da ativa com mais de 15 anos de experiência poderão ser nomeados para a função, conforme a minuta. A indicação é uma atribuição do presidente.

Em uma tentativa de blindar a chefia da Polícia Federal de interferências externas, o texto também restringe as hipóteses de exoneração do diretor-geral. No modelo atual, o presidente pode promover trocas livremente.

O governo Jair Bolsonaro (2019-2022) bateu recorde de substituições, com quatro diretores-gerais, o que levou à abertura de uma investigação em curso no Supremo Tribunal Federal (STF) e gerou desgaste interno.