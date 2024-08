Regras que blindam chefe da PF enfrentam resistência interna e podem chegar sem apoio ao Congresso

Em um aceno aos sindicatos, e após incorporar algumas sugestões das entidades ao texto, o chefe da PF enviou a versão final às associações e deu até 12 de agosto para que elas informem se apoiam ou não a proposta.

A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF) foi uma das primeiras a rejeitar a iniciativa em votação interna. O placar foi de 413 votos contrários, 4 favoráveis e 12 favoráveis com ressalvas.

Os sindicatos dos policiais federais em Pernambuco, Ceará, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul também se posicionaram contra o texto. As demais entidades de classe têm assembleias extraordinárias marcadas nos próximos dias para assentar uma posição.

Como a proposta está sendo construída do zero, era esperado algum grau de dissenso das associações, mas delegados ouvidos reservadamente pela reportagem projetam uma reação massiva contra o projeto.