A temperatura média global neste ano é a mais elevada que já se documentou. Isso é terrível, mas não tem sido encarada com a devida seriedade, pois estamos absortos cuidando de outros assuntos.

Quando aumenta a temperatura, simultaneamente ao acréscimo das emissões dos gases venenosos causadores do efeito-estufa, potencializa-se o risco de chuvas extremas. Só que o petróleo continua a morar na mentalidade dos insensíveis. Pouco ou nada se faz para nos livrarmos dele.

O resultado é o aumento de mortes causadas pelo calor. Ilhas de calor, bolhas de calor, ondas de calor, tudo mata mais do que o frio. Só que os assentos de óbito nunca mencionam a temperatura. Insere-se no assento apenas o gatilho disparado pela origem do mal de que derivou a morte. Infarto, AVC, embolia, mal súbito, septicemia, etc. Lá no início da caminhada que termina no cemitério – ou no crematório – está a temperatura com a qual os humanos não conseguem sobreviver.

O drama é que se procura debelar o calor com ar condicionado. Ele funciona para quem pode pagar por esse investimento que não é barato e que demanda custeio permanente. Pense-se que a energia estacionária é a segunda causa de emissão dos gases do efeito estufa, logo após o campeão assassino que é o combustível fóssil utilizado no transporte.