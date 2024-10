‘Que merda de diferença faz?’; Corregedoria do TRT em Goiânia investiga fala de juíza à advogada

A juíza Cleuza Gonçalves Lopes Foto: Reprodução/redes sociais

A Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 18.ª Região (TRT-18), em Goiás, abriu uma apuração disciplinar sobre a juíza Cleuza Gonçalves Lopes por sua conduta durante uma audiência virtual realizada no dia 20 de agosto. Na ocasião, a magistrada se irritou quando uma advogada alertou sobre um erro na ata. “A ata é minha, eu escrevo o que eu quiser nela”, respondeu Cleuza, juíza da 18.ª Vara do Trabalho de Goiânia.

“Que merda de diferença faz?”, seguiu a magistrada.

O Estadão pediu manifestação da juíza Cleuza Gonçalves Lopes, por meio do Tribunal Regional do Trabalho da 18.ª Região. O espaço está aberto para manifestações. Cleuza afirmou ainda que "odeia fazer audiência virtual". "Todo mundo se acha no direito. Todo mundo acha que é juiz nas audiências virtuais", queixou-se. Inicialmente, o caso seria apurado pela Corregedoria Nacional de Justiça. Mas o ministro Mauro Luiz Campbell, corregedor nacional de Justiça, arquivou provisoriamente o procedimento denominado 'pedido de providências' após ser comunicado que a Corregedoria do TRT-18 já estava conduzindo uma apuração.

“Os fatos estão sendo objeto de apuração pela Corregedoria do Tribunal do Trabalho da 18ª Região. Nenhuma providência compete, pois, a esta Corregedoria Nacional de Justiça, por ora”, anotou o corregedor Campbell.

A Corregedoria do TRT-18 terá de informar ao Conselho Nacional de Justiça o andamento do caso.

COM A PALAVRA, A JUÍZA CLEUZA GONÇALVES LOPES

COM A PALAVRA, O TRT-18

