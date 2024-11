O Brasil ocupa a 104ª posição entre 180 países no Índice de Percepção da Corrupção (IPC) de 2023. A corrupção custa ao país cerca de R$ 200 bilhões por ano, recursos que poderiam ser investidos em áreas essenciais como saúde, educação e segurança. Mas, por que, apesar de todos os esforços, ainda nos deparamos com esse desafio persistente?

A resposta é complexa e exige uma análise sobre diversos contextos brasileiros, por exemplo: histórico; social; cultural; econômico; institucional; e político. Para superar isto, precisamos atacar a corrupção em suas raízes. Nesse sentido, veja a seguir quatro sugestões de soluções para combater a corrupção em nosso país:

1. Educação para a Integridade: Incorporar a temática da corrupção ao currículo escolar, desde a infância, por meio de projetos interdisciplinares que mostrem suas consequências. Palestras com exemplos reais, como o caso do “Mensalão”, e visitas a órgãos de controle (como o Tribunal de Contas da União – TCU e a Controladoria-Geral da União – CGU) podem promover um aprendizado mais engajador sobre o combate à corrupção. Robert Klitgaard, em seu livro “Controlando a Corrupção” (1988), defende que a educação é crucial para criar uma cultura de integridade e responsabilidade, formando cidadãos conscientes e ativos no combate à corrupção.

2. Plataforma Digital Interativa: Criar um portal online com informações claras e objetivas sobre corrupção. Nessa plataforma, o cidadão encontraria dados estatísticos sobre corrupção no Brasil, notícias, a Lei do Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) e a Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013) explicadas de forma simples, além de ferramentas interativas que permitissem acompanhar gastos públicos, licitações e denunciar irregularidades de todos os entes. Um exemplo seria poder acessar mapa interativo que mostra onde os recursos públicos (inclusive com dados agregados ou detalhados por entes) estão sendo aplicados no seu bairro, ou simular o custo de uma obra pública para comparar com o valor contratado. Essa ferramenta seria um poderoso instrumento de transparência e controle social, empoderando o cidadão com informação e facilitando a participação ativa.