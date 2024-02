Não surpreendentemente, o Brasil perdeu 2 pontos dos 38 mantidos de 2020 a 2022 e caiu 10 posições no ranking, terminando na 104ª colocação. Os 36 pontos alcançados no ano passado representam um desempenho ruim, que afunda ainda mais o Brasil na luta contra a corrupção, mantendo-o abaixo da média global (43 pontos), da média regional para Américas (43 pontos), da média dos BRICS (40 pontos) e ainda mais distante da média dos países do G20 (53 pontos) e da OCDE (66 pontos).

O relatório Retrospectiva Brasil 2023 faz uma análise detalhada dos principais fatos que marcaram a já abandonada agenda anticorrupção e de transparência no ano, englobando governo federal, Congresso Nacional, Judiciário, Ministério Público e o espaço cívico nacional.

O referido documento traz um rol exemplificativo de fatores negativos responsáveis pela queda do Brasil no ranking, que se somam a outras circunstâncias perenes em nossa história, caracterizadores de um verdadeiro abando institucional da agenda anticorrupção no país: eventos ocorridos no dia 8/01/2024 e suas consequências; fortalecimento do “Centrão”, pela perpetuação do “orçamento secreto” e pelo loteamento de espaços de poder, com pulverização da corrupção localizada, distorção das políticas públicas e desequilíbrio das eleições municipais de 2024; fragilização da governança pública, especialmente pelo desmonte da Lei das Estatais; nomeações prevalentemente políticas para o sistema de Justiça (nomeação de ministros do STF com vínculos pessoais e do PGR fora da lista tríplice); agravamento da impunidade nos casos de grande corrupção, em razão da anulação generalizada de condenações e sanções aplicadas a políticos e empresários; anulação monocrática, pelo ministro Dias Toffoli, das provas obtidas por meio do acordo de leniência de uma famosa empreiteira com impacto em vários países e suspensão, também monocrática, da multa de R$ 10,3 bilhões aplicada ao maior grupo frigorífico do Brasil; declaração, pelo STF, da inconstitucionalidade de normas que impediam a participação de juízes em casos envolvendo escritórios de advocacia ligados a parentes; nomeação e manutenção, em altos cargos públicos, de pessoas envolvidas em casos de corrupção; aumento do Fundo Eleitoral (R$ 4,9 bilhões), mais que o dobro do vigente para as eleições de 2020; aprovação de projeto de reforma eleitoral que flexibiliza exigências legais de transparência, de democratização de acesso à política e de controle.

Por fim, a TI aponta o fator que julgamos ser o mais sintomático e o mais grave, o qual, além de ocasionar tal declínio, dificulta ainda mais o progresso nacional contra a corrupção: a falta de uma verdadeira política pública nacional anticorrupção, com abrangência e coordenação interinstitucional e reformas legislativas eficientes (não lenientes!) contra a corrupção.