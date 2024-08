Os que perseguem a felicidade a qualquer custo, é bom se lembrem que “sem as ilusões da nossa imaginação, o capital da felicidade humana seria muito diminuto e limitado”. Para quem considera a velhice o ápice da perfectibilidade humana, saiba que “os vícios nos velhos são inimigos acastelados que somente a morte pode expugnar”. Enquanto isso, “o moço devasso pode emendar-se, o velho vicioso é incorrigível”. E “a mocidade viciosa faz provisão de achaques para a velhice”.

Aquele que acredita que a juventude é para sempre, não pode se olvidar de que “esperdiçamos o tempo, queixando-nos sempre de que a vida é breve”. Quem é que não encontra similares, ou seja, não identifica alguém, conhecido seu, ao ler que “os homens mais respeitados não são sempre os mais respeitáveis”? Ou então: “Há homens que parecem grandes no horizonte da vida privada, e pequenos no meridiano da vida pública”. Para aqueles que sempre têm a resposta pronta: “Com certeza!”, são palradores e abusam da verborreia, nunca é demais enfatizar que “o silêncio é o melhor salvo-conduto da mais crassa ignorância, como da sabedoria mais profunda”.

Sábio Marquês de Maricá ao observar: “as nossas necessidades nos unem, mas as nossas opiniões nos separam”. E “há muitas ocasiões na vida em que invejamos a irracionalidade dos outros animais”.

Se “a virtude é comunicável, o vício é contagioso”. “A ambição sujeita os homens a maior servilismo do que a fome e a pobreza”. Por isso é que “há pessoas que não podem elevar-se a lugares eminentes sem entontecer ou desatinar”. Quem já não quis traduzir em palavras a situação que Maricá tão bem exprimiu neste pensamento: “Há muitos homens que, para escaparem de si mesmos, importunam aos outros com visitas”.

“Os governos fracos fazem fortes os ambiciosos e insurgentes. Ninguém é mais adulado que os tiranos: o medo faz mais lisonjeiros que o amor. A aura popular é como a fumaça, que desaparece em poucos instantes. O interesse forma as amizades, o interesse as dissolve. Quando os moços se consideram com mais juízo e de melhor conselho que os velhos, tudo vai perdido, os males não têm remédio. A companhia dos livros dispensa com grande vantagem a dos homens. O que mais sabe, menos sofre: a Sabedoria Infinita é impassível. A falsa ciência não aumenta o nosso saber, agrava a nossa ignorância. Ninguém mente tanto nem mais do que a História. Os grandes homens em certas relações são pequenos homens em outras”.